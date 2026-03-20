Трамп віддав наказ: морські піхотинці та F-35 США рухаються до Близького Сходу

Представник Пентагону повідомив про дострокове перекидання американських морських піхотинців і десантних кораблів на Близький Схід для посилення угруповання, що задіяне у протидії Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Newsmax.
Американські збройні сили прискорили відправку тисяч морських піхотинців і десантних кораблів на Близький Схід.
Як повідомили джерела, десантна оперативна група під командуванням корабля USS Boxer і 11-го експедиційного підрозділу морської піхоти вийшла із західного узбережжя США з випередженням початкового графіка.
До складу групи входять десантні транспортні кораблі-доки USS Portland і USS Comstock.
На борту перебувають близько 4 тисяч військовослужбовців, зокрема 2 500 морських піхотинців.
Крім особового складу, судна перевозять винищувачі F-35, ракети і техніку для висадки десанту на сушу.
За маршрутом до Близького Сходу група пройде через Індо-Тихоокеанський регіон.
Після прибуття до зони конфлікту вона об'єднається з десантним кораблем USS Tripoli.
Надалі до з'єднання приєднаються крейсер USS New Orleans і корабель-док USS Rushmore.
У результаті перекидання в регіон конфлікту буде доставлено близько 8 тисяч військових, серед яких до 5 тисяч морських піхотинців.
Основна мета - посилення угруповання і підтримка операцій проти Ірану, включно з можливим використанням авіації та десантної техніки.
Дострокове перекидання морських піхотинців і техніки дозволяє США оперативно нарощувати сили на стратегічно важливому напрямку.
Такий крок демонструє готовність армії реагувати на загрози і підтримувати стабільність у регіоні.
Нагадуємо, що приблизно 65% американців вважають, що президент США Дональд Трамп здатний розпорядитися про введення військ в Іран, але лише 7% населення схвалюють можливість такого кроку.
Зазначимо, що адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення прискорити постачання зброї на мільярди доларів для ОАЕ, Кувейту і Йорданії, оминаючи Конгрес, через погрози, які надходять від Ірану.