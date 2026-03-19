США готовят масштабные поставки оружия на Ближний Восток: Трамп пошел на радикальный шаг

19:55 19.03.2026 Чт
2 мин
Что заставило пойти в обход привычных правил?
aimg Сергей Козачук
США готовят масштабные поставки оружия на Ближний Восток: Трамп пошел на радикальный шаг Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа решила ускорить продажу оружия на миллиарды долларов ОАЭ, Кувейту и Иордании в обход Конгресса из-за угроз со стороны Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как мир в Украине за 24 часа? Трамп заявил, что мог бы разобраться с Ираном за 2 секунды

Детали экстренного решения

По информации издания, Государственный департамент США обнародовал обоснование чрезвычайной ситуации, которая позволяет отменить требования по длительному рассмотрению соглашений законодателями.

Такой шаг объясняют необходимостью немедленного усиления оборонительных возможностей союзников в Персидском заливе.

По данным ведомства, эти страны становятся целями для атак Ирана в ответ на военные действия США и Израиля.

Вооружение для союзников

Самый большой пакет помощи предназначен для Объединенных Арабских Эмиратов, где сумма сделки составляет почти 8,4 млрд долларов.

Она предусматривает поставку усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности, боеприпасов для истребителей F-16, а также систем поражения малых беспилотников и радиолокационных станций, интегрированных с комплексами THAAD.

Кроме того, Кувейт получит радары противовоздушной и противоракетной обороны на сумму 8 млрд долларов.

Для Иордании предусмотрен пакет объемом 70,5 млн долларов, который направят на поддержку авиации, закупку боеприпасов и запасных частей.

В начале марта 2026 года администрация Трампа уже использовала механизм экстренного решения для немедленной продажи Израилю 12 000 авиационных бомб в обход Конгресса.

Ситуация вокруг войны с Ираном

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что в войне против Ирана Соединенные Штаты фактически победили, а боевые действия "закончились в первый же час" после сокрушительных ударов. По его словам, сейчас вопрос заключается лишь в том, когда именно операция будет завершена официально.

Позже американский лидер уточнил, что несмотря на "сокрушительное поражение" Тегерана, он не готов объявить окончательную победу. Трамп подчеркнул, что Ирану могут понадобиться годы на восстановление, поэтому пока нет никаких причин прекращать давление.

Также Трамп отметил, что США еще не готовы полностью выйти из операции в Иране. Однако, по прогнозам президента, это должно произойти уже в ближайшем будущем.

Провал на 90 миллиардов: чем закончился саммит лидеров ЕС для Украины и есть ли "план Б"
