Трамп впервые предоставит Украине оружие своим собственным указом, - СМИ

Президент США Дональд Трамп впервые после возвращения в должность готовит новый пакет военной помощи Украине, который будет предоставлен по президентским полномочиям по сокращению военных ресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам источников, команда Трампа определит оружие со складов США для экстренной передачи Киеву. Речь идет о пакете ориентировочной стоимостью около 300 миллионов долларов. Это решение еще должны окончательно согласовать во время внутренних совещаний в четверг. В пакете могут оказаться как оборонительные ракеты Patriot, так и наступательные ракеты средней дальности, однако окончательный перечень вооружения пока не утвержден.

Трамп во вторник публично заявил, что США планируют прислать Украине больше оружия для усиления обороны. До этого администрация Трампа посылала только то оружие, которое ранее согласовал предыдущий президент Джо Байден, известный своей последовательной поддержкой Киева.

Президентские полномочия по сокращению военных ресурсов позволяют главе государства оперативно перебрасывать оружие из национальных запасов союзникам в чрезвычайных ситуациях. США в целом имеют еще около 3,86 миллиарда долларов для таких экстренных поставок. Последний раз Байден использовал этот механизм в январе, одобрив передачу оружия на сумму 500 миллионов долларов.

Пентагон и Белый дом пока не предоставили официальных комментариев относительно новой инициативы Трампа.

Позиция президента-республиканца по Украине была неоднозначной: иногда он критиковал объемы американской помощи и делал заявления, которые воспринимались как благосклонные к Кремлю, но в отдельных выступлениях выражал поддержку Украине и резко высказывался против России.

Среди главных приоритетов для Украины остаются перехватчики ракет Patriot и мобильные реактивные системы залпового огня GMLRS. По словам источников, за счет того, что часть вооружений уже размещена в Европе, они могут быть переданы на фронт в очень короткие сроки - в течение нескольких дней.

Стоит отметить, что в этом месяце администрация Трампа уже приостановила некоторые поставки оружия, ранее одобренные Байденом, однако впоследствии часть из них все же была восстановлена. За почти 3,5 года полномасштабной войны Конгресс США уже утвердил почти 175 миллиардов долларов помощи и военной поддержки Украине и партнерам по НАТО.