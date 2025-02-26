Трамп о соглашении с Украиной: автоматически получит "некоторые гарантии безопасности"

"Это хорошее соглашение для Украины тоже. Они таким образом тоже автоматически получают некоторые гарантии безопасности, потому что мы там будем присутствовать, и Европа будет внимательно за всем следить. Великобритания и Франция сказали, что они хотят ввести туда миротворческие силы. Я думаю, это хорошо", - сказал он.

То есть, по его словам, присутствие американских инвесторов будет означать "автоматическую безопасность" для Украины.

"Они (украинцы - ред.) получат нас. Мы будем там работать, и вы знаете, таким образом будет как бы автоматическая безопасность. Потому что никто не станет лезть к нашим людям, пока они там" (в Украине - ред.), - добавил президент США.