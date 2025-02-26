Трамп про угоду з Україною: автоматично отримає "деякі гарантії безпеки"

Україна, підписуючи угоду із США, автоматично отримає "деякі гарантії безпеки". Адже американські інвестори будуть присутні в Україні і Європа за всім уважно стежитиме.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час засідання кабінету міністрів у Білому домі.
"Це хороша угода для України теж. Вони в такий спосіб теж автоматично отримують деякі гарантії безпеки, тому що ми там будемо присутні, і Європа буде уважно за всім стежити. Велика Британія і Франція сказали, що вони хочуть ввести туди миротворчі сили. Я думаю, це добре", - сказав він.
ТОбто, за його словами, присутність американських інвесторів означатиме "автоматичну безпеку" для України.
"Вони (українці - ред.) отримають нас. Ми будемо там працювати, і ви знаєте, таким чином буде ніби автоматична безпека. Тому що ніхто не стане лізти до наших людей, поки вони там" (в Україні - ред.), - додав президент США.
Нагадаємо, Україна та США зараз домовляються про укладення угоди щодо рідкісноземельних металів. Учора, 25 лютого, стало відомо, що Україна та США погодили деталі такої угоди.
А вже сьогодні Кабінет міністрів України ухвалив рішення, які необхідні для підписання угоди з США про рідкісноземельні метали. У документі вже немає невигідних для України умов.
Більш детально про угоду між Україною і США - в матеріалі РБК-Україна.
Водночас варто зазначити, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не надаватимуть Україні гарантій безпеки. Це має робити Європа, оскільки це в її інтересах.
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