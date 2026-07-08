Трамп: удары Украины по РФ - эскалация, которая может привести к миру

В ходе встречи журналист попросила Трампа прокомментировать дальнобойные удары Украины по России. В ответ американский лидер дал слово госсекретарю США Марко Рубио.

Рубио отметил, что Украина и США обсуждают украинские возможности бить вглубь России, чтобы та увидела, как сложно защищать свое воздушное пространство.

По словам госсекретаря, в Вашингтоне надеются, что такие действия откроют пространство для переговоров о завершении войны.

После этого слово взял Трамп:

"Это эскалация, но это эскалация, которая может привести к завершению (войны - ред.)".

Трамп поражен успехами Украины

К слову, ранее Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп "поражен и захвачен" кампанией Украины по ударам вглубь России.

Также в июне американский лидер заявил о том, что Россия большая страна с большими вооруженными силами, но при этом у украинцев "дела идут неплохо".