Трамп: удары Украины по РФ - эскалация, которая может привести к миру

Украинские дальнобойные удары по территории России могут привести к завершению войны.
Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В ходе встречи журналист попросила Трампа прокомментировать дальнобойные удары Украины по России. В ответ американский лидер дал слово госсекретарю США Марко Рубио.
Рубио отметил, что Украина и США обсуждают украинские возможности бить вглубь России, чтобы та увидела, как сложно защищать свое воздушное пространство.
По словам госсекретаря, в Вашингтоне надеются, что такие действия откроют пространство для переговоров о завершении войны.
После этого слово взял Трамп:
"Это эскалация, но это эскалация, которая может привести к завершению (войны - ред.)".
К слову, ранее Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп "поражен и захвачен" кампанией Украины по ударам вглубь России.
Также в июне американский лидер заявил о том, что Россия большая страна с большими вооруженными силами, но при этом у украинцев "дела идут неплохо".
По его словам, у Украины есть хорошее вооружение для войны с РФ.
При этом президент США хвалил и президента Украины Владимира Зеленского. По словам американского лидера, Зеленский работает достаточно хорошо.