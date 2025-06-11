Трамп сомневается в сделке с Ираном, но уверен, что Тегеран будет без "ядерки"
Президент США Дональд Трамп начал сомневаться, что сможет достичь ядерной сделки с Ираном. Однако он уверен, что Тегеран все же останется без ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в подкасте Pod Force One.
На вопрос о том, считает ли Трамп, что сможет заставить Иран согласиться на закрытие своей ядерной программы, он сказал: "Я не знаю. Я так думал, и я все меньше в этом уверен".
"Кажется, они медлят, и я считаю, что это позор, но сейчас я менее уверен, чем был бы несколько месяцев назад. Что-то с ними произошло, но я гораздо меньше уверен, что сделка будет заключена", - заявил президент США.
По словам американского лидера, если Иран не заключит соглашение, то не будет иметь ядерного оружия, но и если соглашение будет, то Тегеран тоже останется без него.
"Но было бы лучше сделать это без войны, без человеческих потерь, это гораздо приятнее сделать. Но я не думаю, что вижу такой же уровень энтузиазма с их стороны по заключению сделки. Я думаю, что они сделали бы ошибку, но посмотрим. Думаю, время покажет", - считает Трамп.
Переговоры США и Ирана
Напомним, что президент США Дональд Трамп пытается заключить ядерную сделку с Ираном. Стороны уже провели несколько раундов переговоров, но они зашли в тупик.
В начале мая госсекретарь Марко Рубио заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки ракет дальнего радиуса действия, а также допустить американских инспекторов на свои объекты.
США также угрожали, что могут выйти из ядерных переговоров с Ираном, если не будет прогресса.
В Иране также заявил, что готовы подписать ядерное соглашение в обмен на отмену экономических санкций. Но в то же время Тегеран отмечает, что не откажется от "ядерных прав".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.