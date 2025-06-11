Трамп сумнівається в угоді з Іраном, але впевнений, що Тегеран буде без "ядерки"

Президент США Дональд Трамп почав сумніватися, що зможе досягти ядерної угоди з Іраном. Проте він впевнений, що Тегеран все ж залишиться без ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в подкасті Pod Force One.

На питання про те, чи вважає Трамп, що зможе мусити Іран погодитися на закриття своєї ядерної програми, він сказав: "Я не знаю. Я так думав, і я дедалі менше в цьому впевнений".

"Здається, вони зволікають, і я вважаю, що це ганьба, але зараз я менш впевнений, ніж був би кілька місяців тому. Щось з ними сталося, але я набагато менше впевнений, що угода буде укладена", - заяви президент США.

За словами американського лідера, якщо Іран не укладе угоду, то не матиме ядерної зброї, але й якщо угода буде, то Тегеран теж залишиться без неї.

"Але було б краще зробити це без війни, без людських втрат, це набагато приємніше зробити. Але я не думаю, що бачу такий самий рівень ентузіазму з їхньої сторони щодо укладення угоди. Я думаю, що вони зробили б помилку, але побачимо. Гадаю, час покаже", - вважає Трамп.

Переговори США та Ірану

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп намагається укласти ядерну угоду з Іраном. Сторони вже провели кілька раундів переговорів, але вони зайшли у глухий кут.

На початку травня держсекретар Марко Рубіо заявив, що Іран повинен відмовитися від збагачення урану та розробки ракет далекого радіусу дії, а також допустити американських інспекторів на свої об'єкти.

США також погрожували, що можуть вийти з ядерних переговорів з Іраном, якщо не буде прогресу.

В Ірані також заявив, що готові підписати ядерну угоду в обмін на скасування економічних санкцій. Але водночас Тегеран зазначає, що не відмовиться від "ядерних прав".

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