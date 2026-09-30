Трамп сомневается, что Путин согласится на энергетическое перемирие, - СМИ

Президент США Дональд Трамп лично сомневается в том, что российский диктатор Владимир Путин согласится на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре до начала зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv Independent .

Источники, знакомые с ходом мирных переговоров, сообщили, что Вашингтон продолжает давить на Киев и Москву, добиваясь взаимной паузы в атаках на энергетические объекты. Этот вопрос стал одним из ключевых во время недавних переговоров по завершению войны.

Трамп публично призвал Украину прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре.

"Господин Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выводить дизельное топливо из России", - сказал президент США.

Зеленский со своей стороны заявил, что Киев поддержит энергетическую остановку огня. Россия назвала такое предложение "хорошей идеей", однако публично не выразила готовность его принять.

В то же время, сомнения Трампа отличаются от оценок его команды. После последней поездки в Россию посланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер вернулись с впечатлением, что договориться о прекращении атак на энергетические объекты возможно.

"Дональд Трамп не так уверен, как его команда", - сказал один из собеседников издания.

Представитель Белого дома заявил, что Трамп "остается оптимистичным" по достижению мирного соглашения, в то же время не опроверг информацию о его сомнениях по поводу энергетического перемирия.

"Соединенные Штаты продолжают играть конструктивную роль в переговорах с обеими сторонами, работая над тем, чтобы прекратить войну", – сказал он.

По данным источника Kyiv Independent, Украина также получила некоторые сигналы от России о готовности Москвы рассмотреть прекращение огня в энергетической сфере. В то же время подробности этих сигналов не разглашаются.