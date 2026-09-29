США планируют переговоры по энергетическому перемирию Украины и РФ, - СМИ

США не бросают идею трехсторонней встречи с представителями Украины и России, чтобы договориться об энергетическом перемирии. Есть возможность ее проведения в Абу-Даби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.

Встреча по энергетическому перемирию

Издание отмечает, что один из членов команды переговорщиков Украины сообщил о возможности новой трехсторонней встречи США, Украины и РФ.

По его словам, посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер намерены в октябре организовать встречу представителей трех стран. Скорее всего, переговоры по обсуждению ограниченного прекращения огня состоятся в Абу-Даби.

The Atlantic отмечает, что это может обязать каждую сторону не наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга, включая электростанции, НПЗ и подобные цели.

Отдельное соглашение, заключенное с помощью правительства Египта, предусматривает, что Россия и Украина не будут наносить удары по грузовым судам друг друга в Черном море, пишет издание.

Особенно перевозящих зерно на рынки Ближнего Востока и Африки , сообщили переговорщики.

Российский террор усилился

Как пишет издание, Россия усилила регулярные удары дронами и ракетами по Киеву. Ни один из украинских чиновников, общавшихся с журналистами для этой статьи, не ожидает от Путина серьезных мирных переговоров как минимум до весны.

"Он накапливал ракеты не просто так, и он намерен использовать их этой зимой", - сказал один из них.

Так что "шквал" мирных переговоров, инициированных посланниками Трампа в последние недели, пишет издание, некоторым украинским переговорщикам казался пустой тратой времени.

"Создается впечатление, что мы все просто танцуем вокруг Путина, предлагая ему то и это, все, что придет нам в голову, но он не двигается с места", - говорит он изданию.