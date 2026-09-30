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Трамп сумнівається, що Путін погодиться на енергетичне перемир’я, - ЗМІ

09:45 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Трамп сумнівається, що Путін погодиться на енергетичне перемир’я, - ЗМІ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп особисто сумнівається, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі до початку зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv Independent.

Джерела, знайомі з перебігом мирних переговорів, повідомили, що Вашингтон продовжує тиснути на Київ і Москву, домагаючись взаємної паузи в атаках на енергетичні об'єкти. Це питання стало одним із ключових під час нещодавніх переговорів щодо завершення війни.

Трамп публічно закликав Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

"Пан Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити виводити дизельне паливо з Росії", - сказав президент США.

Зеленський зі свого боку заявив, що Київ підтримає енергетичне припинення вогню. Росія назвала таку пропозицію "гарною ідеєю", однак публічно не висловила готовності її прийняти.

Водночас сумніви Трампа відрізняються від оцінок його команди. Після останньої поїздки до Росії посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер повернулися з враженням, що домовитися про припинення атак на енергетичні об'єкти можливо.

"Дональд Трамп не такий впевнений, як його команда", - сказав один зі співрозмовників видання.

Представник Білого дому заявив, що Трамп "залишається оптимістичним" щодо досягнення мирної угоди, водночас не спростувавши інформацію про його сумніви щодо енергетичного перемир'я.

"Сполучені Штати продовжують відігравати конструктивну роль у переговорах з обома сторонами, працюючи над тим, щоб припинити війну", - сказав він.

За даними джерела Kyiv Independent, Україна також отримала певні сигнали від Росії про готовність Москви розглянути припинення вогню в енергетичній сфері. Водночас подробиці цих сигналів не розголошуються.

Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США не кидають ідею тристоронньої зустрічі з представниками України та Росії, щоб домовитися про енергетичне перемир'я. Є можливість її проведення в Абу-Дабі.

Водночас Інститут вивчення війни зазначає, що російський диктатор Володимир Путін може зробити ставку на далекобійні удари взимку, тому навряд чи погодиться на обмеження атак по енергетиці.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала два документи про підготовку Росії до ударів по енергетиці взимку. У них, за його словами, російська сторона визначила конкретні цілі, а також види та кількість зброї для атак.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до енергетичного перемир'я. Київ готовий не завдавати ударів по російських енергооб'єктах, якщо Москва також припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

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