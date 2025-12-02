RU

Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп о попытках завершить войну в Украине: ситуация нелегкая, происходит хаос

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США пытаются положить конец войне России против Украины. Сейчас ситуация нелегкая.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил на заседании Кабинета министров.

"У нас есть проблема с войной, которую наш народ сейчас пытается урегулировать - между Россией и Украиной", - сказал Трамп. 

По его словам, США больше не выделяют деньги, они только продают оружие НАТО, а также хотят урегулировать ситуацию. 

"Я урегулировал восемь войн. Это будет девятая, и наши люди сейчас находятся в России, чтобы посмотреть, сможем ли мы это уладить. Сложная ситуация, скажу вам, какой хаос. Это война, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом, ни шанса бы не было", - добавил президент. 

Мирные переговоры

Напомним, сейчас американские чиновники активно контактируют как с Украиной, так и с Россией для того, чтобы согласовать условия по завершению войны.

США уже создали мирный план из 28 пунктов. В результате переговоров с украинскими чиновниками он был сокращен. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 декабря, рассказал о наработке с США 20 пунктов.

По словам главы украинского государства, все еще остаются сложные вопросы, которые касаются территорий, замороженных российских активов, а также гарантий безопасности для Украины от США.

Изначально ожидалось, что Зеленский будет обсуждать такие вопросы с президентом США Дональдом Трампом.

Но недавно американский лидер заявил, что он готов ко встрече с Зеленским или с российским диктатором Владимиром Путиным только после того, как будет завершена работа над соглашением о завершении войны или процесс будет на финальном этапе.

