Трамп о попытках завершить войну в Украине: ситуация нелегкая, происходит хаос

"У нас есть проблема с войной, которую наш народ сейчас пытается урегулировать - между Россией и Украиной", - сказал Трамп.

По его словам, США больше не выделяют деньги, они только продают оружие НАТО, а также хотят урегулировать ситуацию.

"Я урегулировал восемь войн. Это будет девятая, и наши люди сейчас находятся в России, чтобы посмотреть, сможем ли мы это уладить. Сложная ситуация, скажу вам, какой хаос. Это война, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом, ни шанса бы не было", - добавил президент.