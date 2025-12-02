UA

Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Трамп про спроби завершити війну в Україні: ситуація нелегка, відбувається хаос

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США намагаються покласти край війні Росії проти України. Зараз ситуація нелегка.

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив на засіданні Кабінету міністрів.

"У нас є проблема з війною, яку наш народ зараз намагається врегулювати - між Росією та Україною", - сказав Трамп.

За його словами, США більше не виділяють гроші, вони тільки продають зброю НАТО, а також хочуть врегулювати ситуацію.

"Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята, і наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми це залагодити. Складна ситуація, скажу вам, який хаос. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом, жодного шансу б не було", - додав президент.

Мирні переговори

Нагадаємо, зараз американські чиновники активно контактують як з Україною, так і з Росією для того, щоб узгодити умови щодо завершення війни.

США вже створили мирний план із 28 пунктів. У результаті переговорів з українськими чиновниками його було скорочено. Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 грудня, розповів про напрацювання зі США 20 пунктів.

За словами глави української держави, все ще залишаються складні питання, які стосуються територій, заморожених російських активів, а також гарантій безпеки для України від США.

Спочатку очікувалося, що Зеленський обговорюватиме такі питання з президентом США Дональдом Трампом.

Але нещодавно американський лідер заявив, що він готовий до зустрічі із Зеленським або з російським диктатором Володимиром Путіним тільки після того, як буде завершено роботу над угодою про завершення війни або процес буде на фінальному етапі.

Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампМирні переговориВійна в Українімирний план США