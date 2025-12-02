Трамп про спроби завершити війну в Україні: ситуація нелегка, відбувається хаос

"У нас є проблема з війною, яку наш народ зараз намагається врегулювати - між Росією та Україною", - сказав Трамп.

За його словами, США більше не виділяють гроші, вони тільки продають зброю НАТО, а також хочуть врегулювати ситуацію.

"Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята, і наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми це залагодити. Складна ситуація, скажу вам, який хаос. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом, жодного шансу б не було", - додав президент.