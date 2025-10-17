Tomahawk для Украины. CNN выяснил, изменил ли разговор с Путиным планы Трампа

Американский лидер Дональд Трамп не отказался от идеи предоставления Украине дальнобойных "Томагавков" после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Источники телеканала сообщили, что Трамп не отказался от возможности предоставить Украине ракеты, несмотря на предостережения Путина, которые прозвучали во время телефонного разговора.

"Почему он должен был бы отказываться от этого рычага? Он не устранит угрозу (поставки Tomahawk - ред.), пока это не будет необходимо", - отметил один из собеседников CNN.

Другой источник заявил, что Трамп стремится положить конец войне и прежде всего сосредотачивается на дипломатическом подходе. По его словам, угроза отправки "Томагавков" в Украину является одним из средств, которыми он располагает в рамках этих усилий.

По словам источников CNN, в последнее время американский лидер не только публично, но и в частном порядке демонстрирует большую готовность предоставить Украине эти ракеты.