Трамп: надеюсь, мы очень скоро подпишем соглашение с Украиной на 400-500 млрд долларов

"Трамп об украинской минеральной сделке: "Мы либо подпишем соглашение, либо с ними будет много проблем", - говорится в публикации Джексона.

Западные СМИ добавляют, что говоря о предоставлении Штатами оборонной поддержки Украине, которая продолжает отражать широкомасштабную военную агрессию со стороны РФ, действующий американский лидер рассказал, что "Байден только давал им деньги, не было займа или гарантий, поэтому мы собираемся подписать соглашение... иначе у них будет много проблем".

"Поэтому мы собираемся подписать соглашение, чтобы получить безопасность, потому что мы должны это сделать", - заявил Трамп.

По его словам, США "тратят свою казну", а "они (украинцы, - ред.) тратят свою кровь".

"Это правда, очень смелые (украинцы, - ред.), сложно себе представить, но мы тратим свою казну на страну, которая от нас очень далеко. Это ок, но мы должны быть уверены, что Европа тоже тратит", - рассказал президент США.

Также Трамп считает, что "мы достаточно близки к соглашению, думаю, они хотят его... Это большая сделка".

Кроме того, президент США выразил надежду, что "мы очень скоро подпишем соглашение с Украиной на 400-500 млрд долларов".

Вопрос о соглашении между Украиной и США по полезным ископаемым

Напомним, американский президент Дональд Трамп выражал заинтересованность в подписании с Украиной соглашения, по результатам которого Штаты должны получить контроль над 50% редкоземельных металлов и ряда других стратегических объектов в Украине в обмен на дальнейшую поддержку США в войне с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно отказался подписать документ, поскольку проект соглашения не содержал ни слова о гарантиях безопасности.

После этого администрация Трампа выразила "разочарование" таким решением Зеленского.

20 февраля издание Axios сообщило, что администрация Трампа передала Украине новую версию соглашения о редкоземельных металлах. Этот вариант учитывает ряд замечаний Киева и не противоречит действующему законодательству Украины.

Команда Трампа ожидает подписания Зеленским соглашения о контроле США над редкоземельными металлами.

Во время вечернего видеообращения 21 февраля Зеленский высказался о работе над соглашением с США и заявил, что надеется "на справедливый результат".