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Трамп скоротив візит до Польщі

Новини » Політика    29.08.2019 - 20:51
Трамп скоротив візит до Польщі
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп відвідає Польщу в зв'язку з 80-ю річницею початку Другої світової війни

Американська сторона скоротила візит президента США Дональда Трампа до Польщі на кілька годин, дата візиту змістилася на 1 вересня. Про це заявив глава кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський, передають польські ЗМІ.

Повідомляється, що американська сторона змістила дату офіційного візиту Трампа до Варшави.

"Президент США Дональд Трамп прибуде до Варшави в неділю вранці, а не в суботу ввечері, як повідомлялося раніше", - зазначив Щерський.

Очікується, що літак президента США приземлиться у Варшаві о 09:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, вчора радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон офіційно підтвердив, що Трамп в Польщі зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

До цього у Міністерстві закордонних справ України заявили, що лідери США та України під час зустрічі у Варшаві підпишуть низку документів. Однак, які саме документи будуть підписані, не уточнили.

Відзначимо, крім зустрічі у Варшаві очікується, що у вересні Зеленський з офіційним візитом відвідає США. Передбачається, що українського президента приймуть у Білому домі.

Болтон в Києві обговорив підготовку зустрічі Трампа з Зеленським
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