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Трамп сократил визит в Польшу

Новости » Политика    29.08.2019 - 20:51
Трамп сократил визит в Польшу
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп посетит Польшу в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны

Американская сторона сократила визит президента США Дональда Трампа в Польшу на несколько часов, дата визита сместилась на 1 сентября. Об этом заявил глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, передают польские СМИ.

Сообщается, что американская сторона сместила дату официального визита Трампа в Варшаву.

"Президент США Дональд Трамп прибудет в Варшаву в воскресенье утром, а не в субботу вечером, как сообщалось ранее", - отметил Щерский.

Ожидается, что борт президента США приземлится в Варшаве в 09:00 по местному времени.

Напомним, вчера советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон официально подтвердил, что Трамп в Польше встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

До этого в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что лидеры США и Украины во время встречи в Варшаве подпишут ряд документов. Однако, какие именно документы будут подписаны, не уточнили.

Отметим, помимо встречи в Варшаве ожидается, что в сентябре Зеленский с официальным визитом посетит США. Предполагается, что украинского президента примут в Белом доме.

Болтон в Киеве обсудил подготовку к встрече Трампа с Зеленским
Новости Украины ПольшавизитДональд Трамп
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