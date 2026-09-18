У Зеленского рассказали, по каким странам могут ударить "адские санкции" США

После подписания президентом США закона об "адских санкциях" против РФ ключевым моментом будет переход к его практическому применению. Документ включает широкий спектр санкционных направлений.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии журналистам заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

"Прежде всего - энергетический. Законопроект предусматривает введение пошлин в размере до 100% на весь импорт из стран, которые остаются среди пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти и природного газа или способствуют обходу энергетических санкций", - отметил Власюк.

Он рассказал, что за восемь месяцев текущего года Китай импортировал из России 585 млн баррелей сырой нефти, Индия - 453 млн баррелей, а Турция - 44 млн баррелей. Именно эти государства являются потенциальными объектами применения тарифов.

В этот список по результатам обновления данных могут попасть Венгрия и Словакия. В то же время, закон предусматривает отдельные исключения, а президент США имеет право отказаться от тарифов с согласия Конгресса.

Импорт газа в ЕС и поставки топлива для РФ

Отдельного внимания заслуживают поставки российского сжиженного газа (LNG) в Европу. За январь-август лидерами по импорту были три страны ЕС: Франция приобрела 4,3 млн тонн российского LNG, Бельгия - 3,06 млн тонн, а Испания - 2,77 млн тонн.

"В то же время ЕС уже принял поэтапный запрет на импорт российского газа: для LNG по долгосрочным контрактам основная дата прекращения с 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа по долгосрочным контрактам с 30 сентября 2027 года", - сообщил уполномоченный президента.

Поэтому риск применения американских тарифов к европейским покупателям будет зависеть от выполнения странами обязательств по сокращению импорта.

Важным фактором является поставка нефтепродуктов из третьих стран, помогающих России компенсировать дефицит топлива после ударов по ее НПЗ.

За восемь месяцев этого года в РФ или в ее направлении морским путем поступило 673 тысячи баррелей бензина из Индии, 325 тысяч - из Марокко, 309 тысяч - из Турции и 186 тысяч баррелей дизеля из Египта.

"Поэтому усиление контроля за компаниями, перевозчиками, страховщиками и финансовыми посредниками, которые обеспечивают такие поставки, является существенным для эффективности санкционной политики", - подчеркнул Власюк.

Ограничения для российского ВПК

Основной целью энергетической составляющей законопроекта является снижение доходов Кремля и создание реальных экономических рисков для сотрудничающих с РФ компаний.

Вторым ключевым направлением является российский военно-промышленный комплекс. Для Украины принятие данного закона открывает возможность добиваться санкций против компаний и посредников, помогающих России получать компоненты и технологии производства оружия.

"Именно от того, как администрация США использует предоставленные законом полномочия, будет зависеть его практический эффект для российских доходов и возможностей обходить санкции, а значит - способности России финансировать войну против Украины и разрабатывать собственные технологические решения для ее ведения", - подчеркнул Власюк.