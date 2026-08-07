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Сенат США одобрил "адские санкции" против РФ

20:26 07.08.2026 Пт
3 мин
Теперь законопроект направляется в Палату представителей
aimg Валерий Ульяненко
Сенат США одобрил "адские санкции" против РФ Фото: Линдси Грэм (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Американский Сенат одобрил законопроект об "адских санкциях" против России и Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Подавляющее большинство Сената США поддержало масштабный законопроект о санкциях против России, открыв путь к его рассмотрению Палатой представителей уже в следующем месяце.

В ходе голосования подсчет голосов показал 68 голосов "за" и 9 "против" "Закона Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года".

Финальный подсчет показал 86 голосов "за" и 11 - "против". Основное положение документа дает президенту США полномочия вводить целевые пошлины в размере до 100% на импорт из пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти или природного газа.

В отношении России законопроект предусматривает введение первичных санкций, направленных против российского диктатор, его ближайшего окружения, банков, государственных энергетических проектов и "теневого флота", а также пошлины в размере до 500% на прямой импорт из России.

Теперь законопроект направляется в Палату представителей.

Реакция президента Украины

"Очень благодарны Сенату США и всем, кто поддерживает Украину. Принятие законопроекта Линдси Грэма по поводу санкций против России и Ирана, безусловно, помогает усилить давление на агрессора, чтобы закончить эту безумную российскую войну против нашей независимости и наших людей", - отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина ценит все поддержку, которую США оказывают Украине. Он подчеркнул, что сильное американское давление и санкции против России - это то, что больше всего поможет завершить войну.

"Сейчас, когда Путин делает свою последнюю ставку в затягивании войны на баллистику и когда мы так ищем ракеты для "пэтриотов" для нашей защиты, очень важны все сигналы в поддержку защиты жизни, в поддержку скорейшего завершения войны", - заявил Зеленский.

Что известно об "адских санкциях"

США могут уже в сентябре 2026 года ввести новый пакет жестких санкций против России. В украинской власти считают, что готовящиеся в Вашингтоне ограничения могут оказаться значительно строже действующих санкций Европейского Союза.

Речь идет о законопроекте, автором которого является покойный американский сенатор Линдси Грэм. В Киеве ожидают, что Конгресс США рассмотрит и поддержит документ в начале осени.

Возможные ограничения

По оценкам Украины, принятие этого пакета может стать толчком к дальнейшему усилению международного санкционного давления на Россию. В Киеве считают, что решение Вашингтона способно стимулировать союзников к новым ограничительным мерам.

В частности, среди возможных шагов партнеров называют:

  • принятие 22-го пакета санкций Европейского Союза;
  • расширение санкционной политики странами "Группы семи" (G7);
  • введение дополнительных ограничений другими государствами, поддерживающими Украину.

Таким образом, в Киеве рассчитывают, что американская инициатива будет способствовать усилению международного экономического давления на Россию уже в ближайшие месяцы.

Напомним, после активизации российских атак против Украины Европейский Союз расширил санкционный список, добавив в него еще пять человек.

Их внесли в перечень из-за причастности к действиям России, направленным против украинского населения и объектов критической инфраструктуры.

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