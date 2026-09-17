В Белом доме подтвердили, что Трамп подпишет закон о санкциях против РФ - WSJ

Чиновник Белого дома подтвердил, что президент США Дональд Трамп планирует подписать законопроект о санкциях против России. Документ, принятый Палатой представителей 262 голосами против 159, дает Трампу право вводить пошлины против крупнейших покупателей российской нефти и газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Что предусматривает закон

Документ дает Трампу право вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российскую нефть и газ. Он также продлевает санкции против Ирана до 2031 года.

По словам сенаторки Джин Шагин, самой высокой по рангу демократки в Комитете Сената по иностранным делам, среди пяти крупнейших импортеров российского ископаемого топлива именно Китай обеспечивает 51% доходов Москвы от такого экспорта.

Позиция Белого дома

Спикер Белого дома подтвердил, что Трамп планирует подписать законопроект.

Почему именно сейчас

Конгрессмен Майкл Маккол, являвшийся инициатором законопроекта, подчеркнул: принятие документа накануне зимних месяцев важно, поскольку это давит на Путина и его союзников до того, как Россия может начать целить по гражданской инфраструктуре - доступ к свету и воде.

"Это ударит по ним там, где действительно болит, и даст рычаг влияния, необходимый, чтобы посадить Путина за стол переговоров. Это также давит на Китай, чтобы заставить Путина сесть за стол, потому что они тоже пострадают от этих пошлин", - заявил Маккол.

Скептицизм демократов

В то же время, самый высокий по рангу демократ в Комитете Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс выразил сомнение, что закон достигнет цели.

"Он дает президенту Трампу широкие новые тарифные полномочия и позволяет ему отменять те же санкции, которые якобы вводит - санкции, которые он мог бы ввести уже сегодня, но не делал этого в последние 19 месяцев", - заявил Микс.

Реакция сторонников закона

Ключевые поклонники документа праздновали после его принятия. "Народите Украины, вы не сами", - заявил сенатор Ричард Блюменталь, возглавлявший продвижение закона в Сенате. Обращаясь к Путину, он добавил: "Ваша экономика шатается. Мы задушим вашу военную машину".