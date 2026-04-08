Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп сегодня обсудит с Рютте возможность выхода США из НАТО, - Белый дом

21:20 08.04.2026 Ср
2 мин
Американский лидер может реализовать угрозы о выходе из Альянса?
aimg Иван Носальский
Фото: генсек НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выхода США из НАТО. Он обсудит такой вопрос с генсеком Альянса Марком Рютте.

Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Читайте также: США выйдут из НАТО? Что надо знать о новых угрозах Трампа

Журналист спросил у Ливитт, рассматривают ли все еще США возможность выхода из Североатлантического альянса.

"Этот вопрос обсуждался президентом, и, полагаю, он будет обсуждаться президентом через пару часов с генеральным секретарем Рютте. Возможно, после этой встречи, которая состоится позже сегодня днем, вы услышите комментарии непосредственно от президента", - ответила она.

Угрозы Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп начал резко критиковать НАТО из-за того, что союзники отказались по его просьбе отправлять военные корабли в Ормузский пролив для разблокирования его работы.

Американский лидер неоднократно сравнивал Альянс с "бумажным тигром", а также обвинял союзников в трусости.

По словам Трампа, российский диктатор Владимир Путин не будет бояться НАТО, если США выйдут оттуда.

Также он предупреждал, что готов рассмотреть выход США из Альянса. По его мнению, США могут справиться со всеми угрозами сами.

В ответ на такие угрозы президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал своему американскому коллеге меньше говорить. Как отметил Макрон, слова Трампа ставят под сомнения обязательства США.

