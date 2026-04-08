Трамп сегодня обсудит с Рютте возможность выхода США из НАТО, - Белый дом

Журналист спросил у Ливитт, рассматривают ли все еще США возможность выхода из Североатлантического альянса.

"Этот вопрос обсуждался президентом, и, полагаю, он будет обсуждаться президентом через пару часов с генеральным секретарем Рютте. Возможно, после этой встречи, которая состоится позже сегодня днем, вы услышите комментарии непосредственно от президента", - ответила она.

Угрозы Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп начал резко критиковать НАТО из-за того, что союзники отказались по его просьбе отправлять военные корабли в Ормузский пролив для разблокирования его работы.

Американский лидер неоднократно сравнивал Альянс с "бумажным тигром", а также обвинял союзников в трусости.

По словам Трампа, российский диктатор Владимир Путин не будет бояться НАТО, если США выйдут оттуда.