Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп сьогодні обговорить із Рютте можливість виходу США з НАТО, - Білий дім

21:20 08.04.2026 Ср
2 хв
Американський лідер може реалізувати погрози про вихід з Альянсу?
aimg Іван Носальський
Фото: генсек НАТО Марк Рютте та президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість виходу США з НАТО. Він обговорить таке питання з генсеком Альянсу Марком Рютте.

Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.

Читайте також: США вийдуть з НАТО? Що треба знати про нові погрози Трампа

Журналіст запитав у Лівітт, чи розглядають усе ще США можливість виходу з Північноатлантичного альянсу.

"Це питання обговорював президент, і, гадаю, його обговорюватиме президент за кілька годин із генеральним секретарем Рютте. Можливо, після цієї зустрічі, яка відбудеться пізніше сьогодні вдень, ви почуєте коментарі безпосередньо від президента", - відповіла вона.

Погрози Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп почав різко критикувати НАТО через те, що союзники відмовилися на його прохання відправляти військові кораблі в Ормузьку протоку для розблокування її роботи.

Американський лідер неодноразово порівнював Альянс із "паперовим тигром", а також звинувачував союзників у боягузтві.

За словами Трампа, російський диктатор Володимир Путін не боятиметься НАТО, якщо США вийдуть звідти.

Також він попереджав, що готовий розглянути вихід США з Альянсу. На його думку, США можуть впоратися з усіма загрозами самі.

У відповідь на такі погрози президент Франції Еммануель Макрон порадив своєму американському колезі менше говорити. Як зазначив Макрон, слова Трампа ставлять під сумнів зобов'язання США.

