Трамп созывает заседание Совета нацбезопасности, - Fox News

Президент США Дональд Трамп созвал заседание Совета нацбезопасности. Оно пройдет сразу после того, как американский лидер вернется с саммита G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

По данным телеканала, Трамп попросил Совет нацбезопасности подготовиться к его возвращению в ситуационную комнату.

Трамп досрочно покидает саммит G7

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Керолайн Ливитт заявляла, что президент США Дональд Трамп досрочно завершает свое участие в саммите "Большой семерки" из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Трамп покинет саммит вечером 16 июня по местному времени (ночью 17 июня).

Ранее в СМИ появилась информация, что у американского лидера на саммите G7 запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но она оказалась под вопросом.

К слову, заседание Совета нацбезопасности США пройдет на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами.

При этом американский лидер призвал жителей Тегерана срочно эвакуироваться.

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