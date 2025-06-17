ua en ru
Вт, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп скликає засідання Ради нацбезпеки, - Fox News

Вівторок 17 червня 2025 04:27
UA EN RU
Трамп скликає засідання Ради нацбезпеки, - Fox News Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп скликав засідання Ради нацбезпеки. Воно відбудеться одразу після того, як американський лідер повернеться із саміту G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

За даними телеканала, Трамп попросив Раду нацбезпеки підготуватися до його повернення в ситуаційну кімнату.

Трамп достроково залишає саміт G7

Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявляла, що президент США Дональд Трамп достроково завершує свою участь у саміті "Великої сімки" через ситуацію на Близькому Сході.

Трамп покине саміт увечері 16 червня за місцевим часом (вночі 17 червня).

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що в американського лідера на саміті G7 запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Але вона опинилася під питанням.

До слова, засідання Ради нацбезпеки США відбудеться на тлі ескалації ситуації на Близькому Сході. Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ракетними ударами.

При цьому американський лідер закликав жителів Тегерана терміново евакуюватися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Близький Схід
Новини
Атака на Київ: наслідки фіксують на 12 локаціях, постраждалих уже 16
Атака на Київ: наслідки фіксують на 12 локаціях, постраждалих уже 16
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді