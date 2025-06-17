Трамп скликає засідання Ради нацбезпеки, - Fox News

Президент США Дональд Трамп скликав засідання Ради нацбезпеки. Воно відбудеться одразу після того, як американський лідер повернеться із саміту G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

За даними телеканала, Трамп попросив Раду нацбезпеки підготуватися до його повернення в ситуаційну кімнату.

Трамп достроково залишає саміт G7

Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявляла, що президент США Дональд Трамп достроково завершує свою участь у саміті "Великої сімки" через ситуацію на Близькому Сході.

Трамп покине саміт увечері 16 червня за місцевим часом (вночі 17 червня).

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що в американського лідера на саміті G7 запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Але вона опинилася під питанням.

До слова, засідання Ради нацбезпеки США відбудеться на тлі ескалації ситуації на Близькому Сході. Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ракетними ударами.

При цьому американський лідер закликав жителів Тегерана терміново евакуюватися.

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