Трамп созовет команду по нацбезопасности и обсудит военные действия против Ирана, - Axios

Президент США Дональд Трамп уже на этой неделе обсудит с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить военные действия против Ирана. Эти планы возникают на фоне того, как дипломатия проваливается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам американских чиновников, Трамп хочет заключить сделку, которая положит конец войне. Однако отказ Ирана от многих его требований и нежелание Тегерана пойти на существенные уступки касаемся своей ядерной программы - вновь поставили на стол военный вариант.
"Ожидается, что во вторник Трамп созовет свою главную команду по национальной безопасности в Ситуационном центре для обсуждения вариантов военных действий", - сказали Axios два американских чиновника.
Также еще один источник рассказал, что в субботу Трамп тоже встречался с членами по нацбезопасности в своем гольф-клубе в Вирджинии, чтобы обсудить ситуацию в Иране.
Среди присутствующих на этой встрече души вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланик Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Ратклифф.
Кроме того, Axios пишет, что в воскресенье Трамп поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Этот разговор тоже касался ситуации в Иране.
Напомним, в этом же материале Трамп дал небольшое интервью Axios. В нем он заявил, что время для Ирана на исходе и если Тегеран не преодолеть более выгодную сделку, то иранскому режиму "будет гораздо уже". Но на данном этапе Трамп ожидает обновленное предложение Ирана.
Также мы писали, что по данным CNN, в администрации Трампа разошлись во мнениях, что делать с Ираном. Одни настаивают на более агрессивном подходе, а другие на сохранении акцента на дипломатии.
При этом NYT пишет, что советники Трампа подготовили планы по возобновлению военных ударов, если дипломатия не будет успешной. Атаки могут начаться уже на этой неделе.