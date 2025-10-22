Трамп сказал, от чего зависит его саммит с Путиным

По словам Трампа, он не хочет проводить напрасную встречу.

"Я не хочу проводить напрасную встречу. Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что произойдет, - заявил президент США.

Он подчеркнул, что США заключили "великие сделки, великие мирные соглашения". И все они - прочные, кроме "этого" (имеется ввиду, отсутствие сделки по войне в Украине).

"Я сказал: идите к линии. Идите к линии сражения, к линиям поля битвы. А потом вы отступаете, идете домой, и все берут немного времени на отдых, потому что у вас есть две страны, которые убивают друг друга. Две страны теряют от 5 000 до 7 000 солдат в неделю. Так что посмотрим, что произойдет. Мы еще не приняли решения", - сказал глава Белого дома.

Также президент США добавил, что в течение следующих двух дней проинформирует о возможности встречи с Путиным.

"Я не говорил, что встреча с Путиным будет пустой тратой времени. На этом фронте происходит много всего, между Украиной и Россией. Мы уведомим вас в течение следующих двух дней", - резюмировал он.