Трамп сказав, від чого залежить його саміт із Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що він ще не ухвалив рішення, чи зустрічатиметься з главою Кремля Володимиром Путіним. Однак повідомить про плани через 2 дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
За словами Трампа, він не хоче проводити марну зустріч.
"Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу витрачати час даремно, тож подивимося, що станеться, - заявив президент США.
Він підкреслив, що США уклали "великі угоди, великі мирні угоди". І всі вони - міцні, крім "цієї" (мається на увазі, відсутність угоди щодо війни в Україні).
"Я сказав: ідіть до лінії. Ідіть до лінії бою, до ліній поля битви. А потім ви відступаєте, йдете додому, і всі беруть трохи часу на відпочинок, тому що у вас є дві країни, які вбивають одна одну. Дві країни втрачають від 5 000 до 7 000 солдатів на тиждень. Тож подивимося, що станеться. Ми ще не ухвалили рішення", - сказав глава Білого дому.
Також президент США додав, що протягом наступних двох днів проінформує про можливість зустрічі з Путіним.
"Я не говорив, що зустріч із Путіним буде марною тратою часу. На цьому фронті відбувається багато всього, між Україною і Росією. Ми повідомимо вас протягом наступних двох днів", - резюмував він.
Нагадаємо, у четвер 16 жовтня Трамп провів із Путіним телефонну розмову, після чого анонсував, що між ними заплановано новий саміт, який цього разу відбудеться в Будапешті. Також він уточнив, що зустріч планується протягом найближчих двох тижнів.
Однак перед їхнім самітом мали зустрітися чиновники нижчого рангу, щоб підготувати зустріч. Як відомо, американську сторону очолив держсекретар США Марко Рубіо, а російську глава МЗС РФ Сергій Лавров.
У понеділок між ними відбулася телефонна розмова і, виходячи зі ЗМІ, цього тижня мала відбутися ще й зустріч.
Однак у вівторок у західних медіа з'явилася інформація, що зустріч відкладено на невизначений термін. Точна причина невідома, але за словами джерела CNN, це пов'язано з тим, що позиція Росії з питання завершення війни в Україні змінилася недостатньо порівняно з її максималістськими вимогами. Затримка зустрічі зі свого боку означає, що саміт Путіна і Трампа теж відкладається.
Водночас глава МЗС Угорщини Петер Сійярто стверджує, що публікації західних ЗМІ не відповідають дійсності, натякаючи, що насправді зустріч буде.
Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв теж стверджує, що підготовка нібито триває.