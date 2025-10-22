Трамп сказав, від чого залежить його саміт із Путіним

За словами Трампа, він не хоче проводити марну зустріч.

"Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу витрачати час даремно, тож подивимося, що станеться, - заявив президент США.

Він підкреслив, що США уклали "великі угоди, великі мирні угоди". І всі вони - міцні, крім "цієї" (мається на увазі, відсутність угоди щодо війни в Україні).

"Я сказав: ідіть до лінії. Ідіть до лінії бою, до ліній поля битви. А потім ви відступаєте, йдете додому, і всі беруть трохи часу на відпочинок, тому що у вас є дві країни, які вбивають одна одну. Дві країни втрачають від 5 000 до 7 000 солдатів на тиждень. Тож подивимося, що станеться. Ми ще не ухвалили рішення", - сказав глава Білого дому.

Також президент США додав, що протягом наступних двох днів проінформує про можливість зустрічі з Путіним.

"Я не говорив, що зустріч із Путіним буде марною тратою часу. На цьому фронті відбувається багато всього, між Україною і Росією. Ми повідомимо вас протягом наступних двох днів", - резюмував він.