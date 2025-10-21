ua en ru
Саммит Трампа и Путина таки будет? В Венгрии озвучили свою версию событий

Венгрия, Вторник 21 октября 2025 23:56
Саммит Трампа и Путина таки будет? В Венгрии озвучили свою версию событий Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал фейковыми сообщения о вероятной отсрочке саммита президента США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сиярто в соцсети Х.

Он отметил, что с момента объявления мирного саммита в Будапеште было очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы не допустить его проведения.

По словам министра, политическая элита, которая выступает за войну, и ее медиа, всегда ведут себя так перед событиями, которые могут стать решающими для выбора между войной и миром.

Сийярто отметил, что аналогичная информация вбрасывается в СМИ почти перед каждым заседанием Европейского Совета, перед принятием решений по санкциям или Европейскому фонду мира.

"На этот раз будет не иначе. Пока саммит фактически не состоится, ожидайте волну "сливов", фейковых новостей и заявлений о том, что его не будет", - отметил глава венгерского МИД.

Саммит Трампа и Путина в Будапеште

16 октября президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным.

По итогам разговора, глава Белого дома предложил провести еще один саммит в Будапеште по мирному урегулированию войны в Украине.

Сначала встреча анонсировалась в течение следующих двух недель.

Однако 20 октября госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор, содержание которого точно неизвестно.

После этого Лавров отверг предложение Трампа прекратить боевые действия на текущей линии фронта.

21 октября, ряд западных СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили о приостановлении подготовки саммита.

По данным издания Axios, встреча Трампа и Путина в ближайшее время не состоится, поскольку она "не нужна".

