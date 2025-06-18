Трамп сказал, что вчера дал совет "желающему быть посредником" Путину

Российскому диктатору Владимиру Путину для начала стоит завершить войну, которую начала Россия в Украине. Только после этого можно говорить о посредничестве в отношении конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время общения с журналистами.
"Я вот вчера с ним разговаривал и сказал - он, кстати, предложил помочь в качестве посредника. Я ему ответил: сделай мне одолжение - будь посредником у себя. Давай сначала займемся Россией, хорошо?", - заявил американский лидер.
По словам Трампа, он сказал Путину, что сначала стоит разобраться с Россией.
"Я сказал: Владимир, давай сначала разберемся с Россией. А этим можешь заняться потом. Но, думаю, там тоже все уладится. Хотя погибло очень много людей. Главное во всем этом - гораздо больше людей погибло, чем сообщается в сводках по Украине и России. Намного больше. Вот падает здание - и говорят, что никто не пострадал, понимаете?", - заявил президент США.
Напомним, ранее Институт изучения войны писал о том, что российский диктатор Владимир Путин пытается отвлечь внимание мира от войны России против Украины.
В частности, он хочет, чтобы Москва была посредником между Ираном и Израилем.
Заметим, что ранее и сам Трамп говорил, что глава Кремля Владимир Путин может стать посредником в конфликте Израиля и Ирана.
Тем временем политолог Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина отметил, что Путин фактически "оказался на растяжке" пытаясь удержать баланс между США и Ираном.
Стоит добавить, что сегодняшнее заявление Трампа прозвучало на фоне вчерашнего выступления украинского президента Владимира Зеленского на спецзаседании лидеров стран G7.
Во время которого он назвал единственное изменение в поведении России после возвращения Трампа.
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