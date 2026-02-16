RU

Трамп сказал Нетаньяху, что поддержит ракетные удары Израиля по Ирану, - СМИ

Фото: Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Вашингтон рассматривает различные сценарии развития ситуации вокруг иранской ракетной программы. В случае провала дипломатических усилий США не исключают поддержки военных действий Израиля.

Переговоры и военный сценарий

Во время встречи в резиденции Мар-а-Лаго в декабре президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Биньямин Нетаньяху о готовности поддержать израильские удары по ракетной программе Ирана, если Вашингтону и Тегерану не удастся достичь соглашения.

По информации источников в американских военных и разведывательных кругах, основное внимание уделялось не вопросу возможности действий Израиля, а формату потенциальной поддержки со стороны США.

їСреди рассматриваемых вариантов — дозаправка израильских самолетов в воздухе и решение вопроса о разрешении на пролет через воздушное пространство третьих стран.

Региональный контекст и демонстрация силы

Пока не ясно, какие государства могут предоставить такое разрешение. Ранее Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты публично заявляли, что не допустят использования своего воздушного пространства для ударов по Ирану.

Обсуждения в структурах национальной безопасности совпали с усилением военного присутствия США в регионе.

В частности, принято решение о направлении на Ближний Восток авианосца USS Gerald R. Ford и сопровождающей его корабельной группы.

Премьер-министр Израиля остается скептически настроенным к дипломатическому процессу и настаивает, что любое соглашение с Ираном должно включать ограничения на баллистические ракеты.

Напоминаем, что во время встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласовали меры по усилению экономического давления на Иран, в частности в части ограничения экспорта иранской нефти на китайский рынок.

Отметим, что президент США Дональд Трамп объявил, что 19 февраля в Вашингтоне пройдет саммит Совета мира, на котором будут представлены новые решения и инициативы, касающиеся ситуации в Газе.

