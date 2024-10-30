ua en ru
Ср, 30 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за "слива" в медиа

Среда 30 октября 2024 13:39
UA EN RU
Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за "слива" в медиа Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Запрос Украины на ракеты Tomahawk был одной из секретных частей плана победы. "Слив" этой информации означает лишь то, что между партнерами нет ничего конфиденциального.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

"Когда многие страны начали поддерживать план победы, вы видите, что сейчас происходит в медиа, - они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk и т.д", - заявил он.

По словам президента, вопрос о Tomahawk был конфиденциальной информацией между Украиной и Соединенными Штатами Америки (США).

"Как понимать эти сообщения? Итак, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - добавил Зеленский.

План победы и запрос на Tomahawk

16 октября Зеленский выступил перед Верховной Радой (ВР), где представил план достижения победы в войне с Российской Федерацией (РФ). Документ включает пять основных пунктов и содержит три секретных приложения, содержание которых публично не разглашалось.

В то же время журналисты недавно узнали об одной детали из секретной части плана: Украина намерена получить ракеты Tomahawk.

Tomahawk - это серия американских дозвуковых крылатых ракет производства компании Raytheon. Это оружие, которое способно действовать как на стратегическом, так и на тактическом уровнях, имеет большой радиус действия и может совершать полет на крайне низкой высоте, эффективно минуя рельеф местности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки
NEWS
Как выглядит поврежденная в результате атаки многоэтажка в Киеве: фото, видео
Как выглядит поврежденная в результате атаки многоэтажка в Киеве: фото, видео
DAILY
Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война