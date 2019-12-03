Трамп вважає зневажливою заяву Макрона про НАТО

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп вважає, що Макрон не повинен робити такі заяви

Президент США Дональд Трамп вважає, що заяви президента Франції Еммануеля Макрона про НАТО є зневажливими. Про це він заявив перед самітом НАТО в Лондоні, повідомляє AFP.

Трамп вважає, що Макрон не повинен робити такі заяви.

"Ви просто не можете робити подібні заяви … Це дуже зневажливо", - зазначив він.

Нагадаємо, президент Франції заявляв, що всередині альянсу повністю пропала координація, і НАТО перебуває в стані "смерті мозку". Макрон вважає, що ЄС необхідно почати думати про себе як про самостійну геополітичну силу.

РБК-Україна писало, що у вересні Путін надіслав листи лідерам країн НАТО з пропозицією запровадити мораторій на розгортання в Європі та інших регіонах ракет середньої і малої дальності. У відповідь НАТО звинуватило РФ у порушенні договору про ліквідацію ДРСМД.

Потім в ЗМІ з'явилась інформація, що Макрон погодився на пропозицію Путіна про ракети. Втім, згодом Макрон спростував цю інформацію.

Також повідомлялось, що НАТО не має наміру втягуватися в нову гонку озброєнь і розміщувати нові ядерні ракети в Європі у відповідь на дії Російської Федерації за порушення Договору про ракети малої і середньої дальності.