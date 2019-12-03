Трамп считает пренебрежительным заявление Макрона о НАТО

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп считает, что Макрон не должен делать такие заявления

Президент США Дональд Трамп считает, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о НАТО является пренебрежительным. Об этом он заявил перед саммитом НАТО в Лондоне, сообщает AFP.

Трамп считает, что Макрон не должен делать такие заявления.

"Вы просто не можете делать подобные заявления ... Это очень пренебрежительно", - отметил он.

Напомним, президент Франции заявлял, что внутри альянса полностью пропала координация, и НАТО находится в состоянии "смерти мозга". Макрон считает, что ЕС необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

РБК-Украина писало, что в сентябре Путин направил письма лидерам стран НАТО с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности. В ответ НАТО обвинило РФ в нарушении договора о ликвидации ДРСМД.

Затем в СМИ появилась информация, что Макрон согласился на предложение Путина о ракетах. Впрочем, впоследствии Макрон опроверг эту информацию.

Также сообщалось, что НАТО не намерено втягиваться в новую гонку вооружений и размещать новые ядерные ракеты в Европе в ответ на действия Российской Федерации за нарушение Договора о ракетах малой и средней дальности.