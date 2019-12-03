ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп считает пренебрежительным заявление Макрона о НАТО

Новости » Политика     03.12.2019 - 12:42
Трамп считает пренебрежительным заявление Макрона о НАТО
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп считает, что Макрон не должен делать такие заявления

Президент США Дональд Трамп считает, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о НАТО является пренебрежительным. Об этом он заявил перед саммитом НАТО в Лондоне, сообщает AFP.

Трамп считает, что Макрон не должен делать такие заявления.

"Вы просто не можете делать подобные заявления ... Это очень пренебрежительно", - отметил он.

Напомним, президент Франции заявлял, что внутри альянса полностью пропала координация, и НАТО находится в состоянии "смерти мозга". Макрон считает, что ЕС необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

РБК-Украина писало, что в сентябре Путин направил письма лидерам стран НАТО с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности. В ответ НАТО обвинило РФ в нарушении договора о ликвидации ДРСМД.

Затем в СМИ появилась информация, что Макрон согласился на предложение Путина о ракетах. Впрочем, впоследствии Макрон опроверг эту информацию.

Также сообщалось, что НАТО не намерено втягиваться в новую гонку вооружений и размещать новые ядерные ракеты в Европе в ответ на действия Российской Федерации за нарушение Договора о ракетах малой и средней дальности.

В Греции осудили Макрона за высказывания в адрес НАТО и блокирование расширения ЕС Республиканцы выпустили доклад в защиту Трампа по импичменту
Новости Украины Дональд ТрампЭммануэль Макрон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь