Трамп рассказал о жестком ультиматуме для Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп рассказал подробности своего разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху перед ответом Израиля на удар Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mako.
По словам Трампа, во время разговора он предупредил Нетаньяху, что если израильские атаки перерастут в полномасштабную войну, тот может остаться один против иранцев.
"Я сказал Биби, что тебе лучше быть очень осторожным в своих действиях, потому что очень скоро ты можешь остаться один против Ирана", - отметил президент США.
Он рассказал, что во время разговора с Нетаньяху попросил того не отвечать на ракетный удар Ирана. По его словам, этот разговор закончился без четкого вывода, и премьер Израиля не сказал, какое решение он принял. В то же время люди, которые слышали разговор, заявили, что "Трампу удалось выиграть у Нетаньяху еще несколько дней".
Позже Нетаньяху провел консультации с руководителями оборонного ведомства, а затем сообщил госсекретарю США Марко Рубио о своем решении атаковать Иран.
"Израильтяне предоставили нам обновленную информацию на очень позднем этапе. Они уже направлялись в Иран. Мне удалось уменьшить масштаб атаки", - подчеркнул Трамп.
Он также заявил, что пять стран региона, которые участвуют в посреднических усилиях между США и Ираном, попросили его оказать давление на Нетаньяху, чтобы тот прекратил атаки и продвинулся вперед в достижении соглашения.
"Сегодня утром иранцы заявили, что больше не будут совершать нападения на Израиль. Они попросили нас сказать Израилю, чтобы он прекратил нападения. Я позвонил Биби и заставил его прекратить", - сказал Трамп.
Президент США подчеркнул, что по-прежнему считает себя открытым для сделки и что Иран заинтересован в ее заключении.
Напомним, поздно вечером 7 июня Иран впервые с апреля осуществил по меньшей мере три волны запусков баллистических ракет по Израилю. Израильские силы ПВО перехватили около десяти ракет, а информации о погибших в результате прямых попаданий не поступало.
После атаки Трамп провел телефонный разговор с Нетаньяху и призвал воздержаться от немедленного ответа. По словам Трампа, переговоры с Ираном якобы находились на завершающем этапе.
Впрочем, Израиль не поддержал такую позицию. Уже утром 8 июня израильская армия нанесла удары по ракетным пусковым установкам и военной инфраструктуре в центральных и западных районах Ирана.
В понедельник, 8 июня, Иран заявил о прекращении военных операций против Израиля. В то же время Тегеран пригрозил "более жесткими и более разрушительными действиями", если Израиль продолжит операцию на юге Ливана или нанесет новые удары.