Трампу снова нужно две недели на ответ, водит ли его Путин за нос
Президент США Дональд Трамп снова заявил, что ему нужно время, чтобы ответить, тянет ли его за нос российский диктатор Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.
В ходе беседы Трампу напомнили пост, в котором он предположил, что глава Кремля "водит его за нос" и, возможно, не хочет заканчивать войну в Украине.
Также важно отметить, что в конце апреля во время общения с журналистами он сказал, что ему нужно две недели, чтобы ответить, доверяет ли он Путину.
Сейчас же в интервью NBC на вопрос, недооценил ли Трамп Путина, тот сказал, что нужно еще пару недель или месяц.
"Нет. Я скажу вам об этом через месяц или через пару недель. Понятия не имею. Но могу сказать одно: его амбиции были во многом сдержаны, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс. Потому что он никого в Европе всерьез не воспринимал - он даже не перезванивал им", - ответил Трамп.
Трамп меняет мнение о Путине
Напомним, пять дней назад, 30 апреля, Трамп в интервью ABC продемонстрировал, что все еще считает, что Путин якобы стремится прекратить войну против Украины. Хотя пару дней до этого публиковал вышеупомянутый пост, в котором предполагал обратное на фоне усиления российских обстрелов.
В то же время, Politico после похорон Папы Римского Франциска и ряда встреч Трампа в Ватикане, написало, что его таки смогли убедить, что Путин "водит его за нос".
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