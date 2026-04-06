Трамп рассказал, с чего начался "разрыв" между США и НАТО
Президент США Дональд Трамп считает, что разрыв между Америкой и НАТО начался с его посягательств на Гренландию.
Как передает РБК-Украина, заявление американского лидера приводит CNN.
"Все началось, если хотите знать правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "пока-пока", - сказал президент.
Он в очередной раз назвал Североатлантический альянс "бумажным тигром".
"Очевидно, что они нам не нужны, потому что они вообще никак не помогли", - добавил американский лидер.
Резкая критика НАТО
Напомним, последнее время президент США Дональд Трамп регулярно критикует своих союзников по НАТО.
Все началось с того, что американский лидер попросил страны Альянса вмешаться в американо-израильскую операцию против Ирана и помочь разблокировать Ормузский пролив.
Союзники отказались участвовать в операции. Часть из них подчеркнула, что это "не их война".
В ответ американский лидер заявил, что НАТО - это "улица с односторонним движением", поскольку США якобы готовы помочь союзникам, а ответной помощи нет.
Также недавно Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО.