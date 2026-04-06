ua en ru
Пн, 06 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп розповів, з чого почався "розрив" між США і НАТО

21:59 06.04.2026 Пн
1 хв
Американський лідер вважає, що Північноатлантичний альянс не потрібен США
aimg Іван Носальський
Трамп розповів, з чого почався "розрив" між США і НАТО Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп вважає, що розрив між Америкою і НАТО почався із його зазіхань на Гренландію.

Як передає РБК-Україна, заяву американського лідера наводить CNN.

"Усе почалося, якщо хочете знати правду, з Гренландії. Ми хочемо Гренландію. Вони не хочуть нам її віддавати. І я сказав: "бувай-бувай", - сказав президент.

Він укотре назвав Північноатлантичний альянс "паперовим тигром".

"Очевидно, що вони нам не потрібні, тому що вони взагалі ніяк не допомогли", - додав американський лідер.

Різка критика НАТО

Нагадаємо, останнім часом президент США Дональд Трамп регулярно критикує своїх союзників по НАТО.

Усе почалося з того, що американський лідер попросив країни Альянсу втрутитися в американо-ізраїльську операцію проти Ірану і допомогти розблокувати Ормузьку протоку.

Союзники відмовилися брати участь в операції. Частина з них наголосила, що це "не їхня війна".

У відповідь американський лідер заявив, що НАТО - це "вулиця з одностороннім рухом", оскільки США нібито готові допомогти союзникам, а відповідної допомоги немає.

Також нещодавно Трамп заявив, що всерйоз розглядає можливість виходу США з НАТО.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Гренландия
Новини
Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла