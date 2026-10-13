Трамп объяснил ситуацию с предоставлением разведданных Украине

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Президент США Дональд Трамп пролил свет на предоставление разведывательных данных США Украине. Его ответ был однозначным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа перед его вылетом из Белого дома на митинг MAGA в Аляске, передает Magno News в Х.

Трамп сказал "да" На вопрос журналиста - перестали ли США делиться разведывательными данными с Украиной - Трамп дал четкий ответ. "Нет, не перестали. Мы помогаем им", - уточнил президент США. Ранее РБК-Украина писало, что пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария не смогла четко ответить, предоставляют ли США разведданные Украине. Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что, вопреки напряженности в отношениях с Вашингтоном, обмен разведывательной информацией между Украиной и США продолжается.