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США не предупредили Киев о вчерашнем ударе баллистикой из-за плохой погоды, - СМИ

19:00 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
США не предупредили Киев о вчерашнем ударе баллистикой из-за плохой погоды, - СМИ Иллюстративное фото: РФ ударила по Киеву баллистикой (росСМИ)
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Американские чиновники объяснили отсутствие предупреждения о пусках российской баллистики по Киеву вчера, 12 октября, "плохой погодой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, Украине передают информацию о предстоящих российских ракетных ударах через систему управления и контроля за боевыми действиями (Battlespace Command and Control Center), которая управляется и контролируется вооруженными силами США и стран НАТО, а также другими структурами.

При этом вчера, 12 октября, во время запуска баллистических ракет по Киеву такого предупреждения не было.

"Американцы сообщили украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что в Киеве не считают достаточной причиной. Поэтому многие все больше опасаются, что дело могло быть не в этом", - сказал изданию неназванный источник.

Удар по Киеву

Напомним, вчера, 12 октября, в Киеве до объявления тревоги прозвучали мощные взрывы. Город атаковали сразу пять баллистических ракет.

Мониторинговые каналы писали о том, что воздушные цели успели зафиксировать уже непосредственно над столицей.

Такая ситуация произошла после слухов о том, что США угрожают прекратить обмен разведданными с Украиной, если удары по российским НПЗ продолжаться.

Предупреждение о пусках баллистики - это тоже часть разведданных, которые Украина получает от США.

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