Трамп раскритиковал обнародование его деклараций и предрек усиление "Великого раскола" в США

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал законодателей-демократов за публикацию его налоговых деклараций за несколько лет, предупредив о тяжелых последствиях для страны.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Hill .

"Демократы никогда не должны были этого делать, Верховный суд никогда не должен был одобрять это, и это приведет к ужасным вещам для многих людей. Великий раскол в США теперь станет еще больше", - сказал Трамп после того, как Палата представителей опубликовала его налоговые декларации за период с 2015 по 2020 год.

Документы показали, как экс-президент уклонялся от уплаты налогов в течение нескольких лет, используя налоговые льготы и политику, направленную на поощрение инвестиций в бизнес.

Расследование американского Комитета также показало, что Трамп не подвергался аудиту в течение первых двух лет его президентства, несмотря на политику IRS по ежегодному аудиту президента.

При этом Трамп похвалился своей способностью уклоняться от уплаты подоходного налога.

"Налоговые декларации Трампа еще раз показывают, насколько гордо я добился успеха и как я смог использовать амортизацию и различные другие налоговые вычеты в качестве стимула для создания тысяч рабочих мест и великолепных структур и предприятий", - высказался он.

Трамп был первым президентом после Ричарда Никсона, который не обнародовал ни одну из своих налоговых деклараций, находясь у власти, отклоняя неоднократные просьбы сделать это на протяжении всего своего президентства.