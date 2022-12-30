Демократы в Конгрессе США обнародовали налоговые декларации Трампа

Как пишет Reuters, в пятницу, 30 декабря, демократы в Конгрессе обнародовали для общественности налоговую отчетность Дональда Трампа за шесть лет. Речь идет о документах, которые бывший президент США долго пытался сохранить в тайне, поскольку снова претендует на высокий пост в Белом доме в 2024 году.

"Контролируемый демократами комитет Палаты представителей США обнародовал отчеты Трампа за 2015-2020 годы, завершив многолетнюю борьбу между бывшим президентом-республиканцем и законодателями-демократами, которая была урегулирована лишь в прошлом месяце Верховным судом США. Почти 6000 страниц записей включают более 2700 страниц личных отчетов Трампа и его супруги Мелании Трамп, а также более 3000 страниц отчетов его бизнеса", - пишет издание.

Налоговые данные Трампа теперь будут доступны для углубленных расследований журналистов, независимых налоговых экспертов и других заинтересованных лиц при подготовке к президентским выборам 2024 года. Они смогут не только пролить свет на состояние Трампа и схемы, по которым он уменьшал свои налоговые обязательства. Записи показывают, что доходы и налоговые обязательства Трампа резко колебались с 2015-го по 2020 год, во время избирательной гонки и его первой каденции президентства. Он и его жена требовали больших отчислений и компенсации ущерба, на самом деле выплачивая незначительный налог на прибыль в течение нескольких лет.

Reuters напоминает, что Трамп как бизнесмен, впервые занявший государственный пост, стал первым за десятилетие кандидатом в президенты и затем президентом, не публиковавшим свои налоговые декларации. Более того, он подал в суд на Комитет Палаты представителей, пытавшийся провести аудит этих документов. Трамп долго сохранял конфиденциальность налоговых деклараций, но Верховный суд США вынес решение в пользу Комитета.

Палата представителей США впервые обратилась с просьбой к Трампу предоставить его налоговые декларации еще в 2019 году. Но тогда два министерства - финансов и юстиции - отклонили эту просьбу, утверждая, что запрос не имеет законной законодательной цели. Однако после того, как в прошлом году Джо Байден вступил в должность президента, Министерство юстиции изменило свою точку зрения и поддержало запрос Палаты представителей. Трамп назвал эти действия "политически мотивированными".

"Демократы никогда не должны были этого делать, Верховный суд никогда не должен был это одобрять, и это приведет к ужасающим вещам для многих людей. Большой раскол США теперь еще больше усилится. Радикальные левые демократы использовали все как оружие, но помните, что это опасная улица с двусторонним движением", - угрожал Трамп после решения Верховного суда.

Подконтрольная демократам Палата представителей успела принять до зимних каникул законопроект, обязывающий Службу внутренних доходов завершать проверки налоговых деклараций президентов в течение 90 дней после их инаугурации.