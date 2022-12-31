Трамп розкритикував оприлюднення його декларацій і передрік посилення "Великого розколу" в США

Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував законодавців-демократів за публікацію його податкових декларацій за кілька років, попередивши про тяжкі наслідки для країни.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на американське видання The Hil .

"Демократи ніколи не повинні були цього робити, Верховний суд ніколи не повинен був схвалювати це, і це призведе до жахливих речей для багатьох людей. Великий розкол у США тепер стане ще більшим", - сказав Трамп після того, як Палата представників опублікувала його податкові декларації за період із 2015 по 2020 рік.

Документи показали, як екс-президент ухилявся від сплати податків протягом кількох років, використовуючи податкові пільги та політику, спрямовану на заохочення інвестицій у бізнес.

Розслідування американського Комітету також показало, що Трамп не піддавався аудиту протягом перших двох років його президентства, незважаючи на політику IRS щодо щорічного аудиту президента.

При цьому Трамп похвалився своєю здатністю ухилятися від сплати прибуткового податку.

"Податкові декларації Трампа ще раз показують, наскільки гордо я досяг успіху і як я зміг використовувати амортизацію та різні інші податкові відрахування як стимул для створення тисяч робочих місць і чудових структур і підприємств", - висловився він.

Трамп був першим президентом після Річарда Ніксона, який не оприлюднив жодну зі своїх податкових декларацій, перебуваючи при владі, відхиляючи неодноразові прохання зробити це протягом усього свого президентства.