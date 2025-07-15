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Не призывал бить по Москве: Белый дом объяснил суть разговора Трампа с Зеленским

Вторник 15 июля 2025 19:12
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Не призывал бить по Москве: Белый дом объяснил суть разговора Трампа с Зеленским Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп не призывал президента Владимира Зеленского усилить удары вглубь Российской Федерации. Его слова были вырваны из контекста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Что предшествовало

Сегодня издание Financial Times опубликовало статью в которой говорилось о том, что Трамп во время частного разговора призвал президента Украины Владимира Зеленского активизировать удары по территории РФ и поинтересовался, сможет ли Киев нанести удар по Москве.

По данным издания, этот разговор между Трампом и Зеленским состоялся 4 июля. Двое собеседников Financial Times рассказали, что во время беседы Трамп спросил у Зеленского, готова ли Украина наносить удары по военным объектам в глубине России при условии получения соответствующего оружия от США.

"Владимир, ты можешь попасть в Москву? Ты тоже можешь попасть в Санкт-Петербург?" - спросил Трамп.

Зато Зеленский, якобы, ответил: "Безусловно. Мы можем, если вы дадите нам оружие".

Что говорит Белый дом

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп не призывал к дальнейшим убийствам - его слова вырвали из контекста.

"Президент Трамп просто задавал вопрос, а не поощрял к дальнейшим убийствам. Он неустанно работает над тем, чтобы остановить убийства и положить конец этой войне", - сказала она.

По ее словам, Financial Times известна тем, что "резко вырывает слова из контекста, чтобы получить клики, потому что их газета умирает".

Изменение подходов Трампа в отношении России

На днях Дональд Трамп вновь выразил разочарование действиями Владимира Путина из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах по войне в Украине. В частности, он пригрозил, что если договоренности не будут достигнуты в течение 50 дней, США введут новые вторичные тарифы.

Ранее Трамп заявил, что Путин "втирает ему полную чушь", и сообщил, что серьезно рассматривает санкционный законопроект, предложенный сенатором Линдси Грэмом. Документ предусматривает введение 500% пошлин на импорт из стран, которые закупают российскую нефть, бензин или нефтехимическую продукцию.

Подробнее об изменениях в отношении Трампа к Путину и России и помогут ли его угрозы остановить войну - читайте в нашем авторском материале.

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