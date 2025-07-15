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Трамп: Зеленский не должен наносить удары по Москве

Вторник 15 июля 2025 20:49
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Трамп: Зеленский не должен наносить удары по Москве Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп считает, что Украине не следует наносить удары по Москве.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

Журналисты спросили у Трампа, может ли президент Украины Владимир Зеленский ударить по Москве.

"Нет, он не должен наносить удары по Москве", - ответил президент США.

Слухи о разговоре Трампа с Зеленским

Напомним, ранее издание Financial Times писало о том, что президент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы призвал Украину активизировать удары по территории РФ и поинтересовался, сможет ли Киев нанести удар по Москве.

Зеленский якобы ответил Трампу, что такие удары возможны при наличии соответствующего оружия.

По данным источников издания, этот разговор произошел 4 июля.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила, что американский лидер "просто задал вопрос" и не призывал к убийствам.

Она заверила, что Трамп работает над тем, чтобы остановить убийства в войне РФ против Украины.

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