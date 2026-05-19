ua en ru
Вт, 19 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США наложили санкции на танкеры и валютную биржу Ирана

21:22 19.05.2026 Вт
2 мин
Администрация Трампа запустила кампанию "Экономическая ярость". Какую именно цель преследует Вашингтон на этот раз?
aimg Мария Науменко
США наложили санкции на танкеры и валютную биржу Ирана Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Администрация президента США Дональда Трампа усилила санкционное давление на Иран, пытаясь заставить Тегеран вернуться к переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Иран выставил США шесть требований для мира: что входит в перечень

В рамках новой волны санкций Министерство финансов США внесло в черный список более 50 субъектов, среди которых нефте- и газовые танкеры, а также иранская валютная биржа.

В частности, санкции ввели против иранской валютной биржи Amin Exchange и сети компаний, которые, по данным Вашингтона, помогали проводить международные транзакции на сотни миллионов долларов в интересах подсанкционных лиц.

Часть этих компаний базировалась в Китае, Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах.

Кроме этого, под санкции попали 19 судов так называемого "теневого флота", который используется для транспортировки иранской нефти.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон продолжит разрушать "теневую банковскую систему" Тегерана и схемы обхода санкций.

"Финансовые учреждения должны быть бдительными в отношении того, как режим манипулирует международной финансовой системой, чтобы вызвать хаос", - заявил Бессент.

По данным Bloomberg, администрация Трампа усиливает санкционное давление в рамках кампании "Экономическая ярость" (Economic Fury), направленной на ограничение нефтяных доходов Ирана и принуждение Тегерана к новым переговорам.

Переговоры между США и Ираном

Напомним, переговоры между США и Ираном при посредничестве третьих стран продолжаются уже более месяца, однако стороны до сих пор не смогли достичь договоренности о прекращении войны и новой ядерной сделки.

По данным CNN, в Израиле опасаются, что президент США Дональд Трамп может заключить с Тегераном компромиссное соглашение без решения ключевых вопросов безопасности, которые стали причиной конфликта.

В то же время западные СМИ сообщали, что Вашингтон допускает возможность частичного смягчения нефтяных санкций против Ирана на время переговоров, если это поможет продвинуть диалог по ядерной программе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Ближний восток НАФТА Санкции против Ирана
Новости
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Аналитика
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе