Трамп планировал атаковать Иран, но вот почему арабские лидеры остановили удар

Дональд Трамп готовился нанести военный удар по Ирану еще накануне, однако в последний момент изменил планы по просьбе ключевых арабских союзников. Лидеры региона опасаются масштабной войны, которая может мгновенно уничтожить их экономику и критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Jerusalem Post .

Дональд Трамп лично подтвердил в своей соцсети Truth Social, что не будет бить по Ирану по просьбе арабских стран. По словам Трампа, союзники верят в новое соглашение. Оно должно быть "очень приемлемым" для Вашингтона.

Причина только в соглашении?

Конечно, что это не так. Арабские лидеры действуют прагматично, ведь риски слишком высоки в случае возобновления горячей фазы противостояния между Тегераном и Вашингтоном. Аналитики объясняют: даже ограниченный удар США вызовет гнев Ирана и под ударом окажутся все соседи.

Эксперты выделяют главные цели иранских ракет:

Опреснительные установки: без них регион останется без воды.

Электрические сети: масштабные блэкауты парализуют города.

Нефтяная инфраструктура: мировые цены на горючее взлетят до небес.

Судоходные пути: Ормузский пролив может быть перекрыт очень-очень надолго.

Разные приоритеты союзников

Интересы сторон не всегда совпадают, ведь у каждого своя цель, говорится в статье. Для Белого дома главное - ядерная программа, а Израиль, кроме этого, хочет уничтожить прокси-группы. В свою очередь арабские страны заботятся о безопасности собственных границ.

Старший директор программ Ближнего Востока Атлантического совета Уильям Ф. Вешлер объясняет разногласия:

"Для Трампа это ядерное досье; для Израиля - это прокси и ракеты; для Персидского залива - это Ормузский пролив и оружие малой дальности, такое как беспилотники".

Несмотря на все споры, арабские правительства едины. Они выступают против "значительной эскалации".

Скепсис относительно стратегии США

Частно лидеры региона не любят иранский режим. Многие хотят его изменения. Но они не верят Вашингтону, потому что у Трампа нет четкого плана.

"Большинство правительств стран Персидского залива предпочли бы результат, который бы устранил иранский режим, - отметил Вешлер, - но скептически относятся к тому, что США имеют план, а тем более возможности, для достижения этой цели в ближайшее время".