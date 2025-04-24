"Мне не понравилась прошедшая ночь": Трамп недоволен атаками Путина

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство российскими атаками на Украину в ночь на 24 апреля, поскольку идут мирные переговоры.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Мне не понравилось то, что произошло прошлой ночью. Я был недоволен. Мы ведем переговоры о мире, а в это время запускают ракеты. И мне это совсем не понравилось. Вот это я имел в виду", - заявил Трамп.

В продолжение Трамп прокомментировал он свой пост в соцсети Truth Social об ударе по Киеву с призывом "Владимир, СТОП", который написал сегодня ранее.

Отвечая на вопрос журналиста об уровне его разочарования российским диктатором Владимиром Путиным, американский президент отметил, что он недоволен.

"Владимир, СТОП"

Напомним, сегодня Трамп сделал жесткое заявление из-за удара по Киеву. Он заявил, что разочарован тем, что Россия нанесла ракетный удар по столице Украины, и требует прекратить войну.

"Я недоволен российскими ударами по Киеву. В них нет необходимости, и они очень не вовремя. Владимир, остановитесь! По 5 000 солдат в неделю погибает. Давайте заключим мирный договор!" - написал Трамп.

Удары по Украине

В ночь на 24 апреля российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с использованием дронов и различных типов ракет. Под ударами оказались Киев, Харьков, Павлоград, Запорожье и другие регионы. В результате атаки повреждены десятки жилых домов, инфраструктура, а также есть жертвы и пострадавшие.

Киев оккупанты терроризировали практически всю ночь. По словам президента Украины Владимира Зеленского, всего было более 200 воздушных целей.

Из-за этого была частично разрушена многоэтажка в Святошинском районе. Сейчас известно о 12 погибших и 90 пострадавших.

Более подробно об атаке россиян - в материале РБК-Украина.

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