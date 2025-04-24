"Мне не понравилась прошедшая ночь": Трамп недоволен атаками Путина
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство российскими атаками на Украину в ночь на 24 апреля, поскольку идут мирные переговоры.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.
Отвечая на вопрос журналиста об уровне его разочарования российским диктатором Владимиром Путиным, американский президент отметил, что он недоволен.
В продолжение Трамп прокомментировал он свой пост в соцсети Truth Social об ударе по Киеву с призывом "Владимир, СТОП", который написал сегодня ранее.
"Мне не понравилось то, что произошло прошлой ночью. Я был недоволен. Мы ведем переговоры о мире, а в это время запускают ракеты. И мне это совсем не понравилось. Вот это я имел в виду", - заявил Трамп.
"Владимир, СТОП"
Напомним, сегодня Трамп сделал жесткое заявление из-за удара по Киеву. Он заявил, что разочарован тем, что Россия нанесла ракетный удар по столице Украины, и требует прекратить войну.
"Я недоволен российскими ударами по Киеву. В них нет необходимости, и они очень не вовремя. Владимир, остановитесь! По 5 000 солдат в неделю погибает. Давайте заключим мирный договор!" - написал Трамп.
Удары по Украине
В ночь на 24 апреля российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с использованием дронов и различных типов ракет. Под ударами оказались Киев, Харьков, Павлоград, Запорожье и другие регионы. В результате атаки повреждены десятки жилых домов, инфраструктура, а также есть жертвы и пострадавшие.
Киев оккупанты терроризировали практически всю ночь. По словам президента Украины Владимира Зеленского, всего было более 200 воздушных целей.
Из-за этого была частично разрушена многоэтажка в Святошинском районе. Сейчас известно о 12 погибших и 90 пострадавших.
Более подробно об атаке россиян - в материале РБК-Украина.
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