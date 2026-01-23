ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Мелони за закрытыми дверьми отговаривала лидеров ЕС противостоять Трампу, - Politico

Брюссель, Пятница 23 января 2026 18:07
UA EN RU
Мелони за закрытыми дверьми отговаривала лидеров ЕС противостоять Трампу, - Politico Фото: президент США Дональд Трамп и премьер Италии Джорджа Мелони (Офис президента Украины)
Автор: Иван Носальский

Премьер Италии Джорджа Мелони во время закрытых дискуссий на саммите ЕС предупредила коллег о том, что противостоять президенту США Дональду Трампу - "плохая идея".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

О таком предупреждении Мелони рассказали четыре неназванных источника издания. Также, по их словам, глава итальянского правительства заявила о том, что в случае конфликта с США Европа может потерять все.

Мелони, как рассказали источники Politico, призвала сохранять спокойствие и не списывать Трампа со счетов как безумного или непредсказуемого, как его в частном порядке характеризовали некоторые чиновники на фоне бурного начала 2026 года в международных делах.

При этом во время выступления после саммита ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала понять, что европейские лидеры на этой неделе усвоили урок: противостоять Трампу твердо, но без эскалации - эффективная стратегия, которой следует придерживаться и дальше.

Как отмечает издание, экстренный саммит ЕС был созван в ответ на угрозу Трампа ввести тарифы против восьми европейских стран за их несогласие с его требованием установить контроль над Гренландией, принадлежащей Дании.

Шантаж Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп последнее время регулярно заявляет о том, что Гренландия должна стать частью США. По его словам, он хочет защитить остров от России и Китая.

На этом фоне американский лидер предупредил, что с 1 февраля он введет пошлины для ряда европейских стран, пока они не согласятся на его идею покупки Гренландии.

Несколько дней назад Трамп передумал вводить пошлины и сказал о том, что по Гренландии была достигнута сделка. О чем речь - пока неизвестно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Гренландия
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов