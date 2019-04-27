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Росія становить серйозну загрозу для США, - директор ФБР

Новини » Політика    27.04.2019 - 01:53
Росія становить серйозну загрозу для США, - директор ФБР
Фото: Крістофер Рей (FBI)

РФ вивела на новий рівень використання соцмереж для поширення пропаганди

Росія є значною загрозою для контррозвідки Сполучених Штатів Америки. Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей у Раді з міжнародних відносин, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Рей уточнив, що має на увазі, зокрема, "зловмисний іноземний вплив" і загрозу у сфері кіберпростору.

Директор ФБР нагадав, що під час виборів президента США в 2016 році Росія використовувала "соціальні мережі, фейкові новини, пропаганду" з метою розділити американське суспільство і підірвати віру американців в демократію.

Він підкреслив, що зазначена діяльність з боку РФ триває досі.

Рей зазначив, що в 2016 року Росія вивела на новий рівень використання соцмереж як рупора для поширення пропаганди.

"Інші країни, зокрема Іран, Китай і КНДР - беруть до уваги те, що спробувала зробити Росія", - вважає глава ФБР.

З його слів, ФБР розглядає проміжні вибори в Конгрес в 2018 році як "генеральну репетицію" президентських виборів 2020 року.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував вплив Росії на вибори американського президента в 2016 році, заявивши, що вплинути на результат голосування все ж не вдалося.

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