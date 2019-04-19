Дії Росії не вплинули на вибори в США, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (president_pl)

Трамп зявил, що дії Росії почалися за президентства Барака Обами

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував вплив Росії на вибори американського президента в 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Зокрема, після опублікування звіту спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідував втручання РФ у вибори, Трамп заявив, що вплинути на результат голосування все ж не вдалося.

"Все, що робили росіяни в зв'язку з виборами 2016 року, було зроблено, коли Барак Обама був президентом. Йому говорили про це, і він нічого не зробив! Найголовніше, що це не вплинуло на голосування", - написав Трамп.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США 18 квітня оприлюднило доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про підсумки розслідування втручання РФ у президентські вибори в США в 2016 році. У документі говориться, що уряд Російської Федерації початок встановлювати контакти з новою адміністрацією США відразу після перемоги Дональда Трампа на виборах.

У звіті є пункт про Україну. Так, стало відомо, що керівнику кампанії Трампа Полу Манафорту російський розвідник Костянтин Килимник пропонував створення на Сході України "автономної республіки" на чолі з екс-президентом України Віктором Януковичем.